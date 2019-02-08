رئيس أركان حرب الجيش المصري يتفقد جنود تأمين قناة السويس

تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق، محمد فريد، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني.

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ووفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، جاء ذلك للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم، والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.

وناقش رئيس أركان حرب الجيش المصري عددا من الضباط والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها، والإجراءات المتخذة لتأمين كافة المناطق المحيطة بقطاعات المسؤولية .

وأكد خلال المرور على أهمية يقظة المقاتلين خلال تنفيذ مهام التأمين وحماية هذا الشريان الحيوي.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة