الجيش المصري يعلن امتلاكه منظومات قتالية ودفاعية عالمية

أعلن رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، امتلاك بلاده منظومة دفاعية وقتالية متكاملة وفقا لأحدث النظم التقنية العالمية.

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وأوضح الفريق محمد فريد خلال لقائه مجموعة من القادة الجدد في القوات المسلحة المصرية، أن الدفاع عن الوطن مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، مشددا على أن مصر تمتلك منظومة دفاعية وقتالية متكاملة وفقاً لأحدث النظم التقنية العالمية ويجب الحفاظ عليها وصيانتها في إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

وأطلع الفريق محمد فريد القادة الجدد على المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي، والموقف المصري الداعم لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: RT