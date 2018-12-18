الجيش الثالث المصري يطلق تمرين جنود "إعصار-56" لاقتحام دفاعات العدو

أطلق الجيش الثالث الميداني المصري، المرحلة الرئيسية لمشروع التدريب التكتيكي بجنود (إعصار - 56)، بمتابعة من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد.

ووفقا للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع التمرين بجنود (إعصار-56)، باستخدام مقلدات الرماية المايلز، والذي يستمر لعدة أيام، ويأتي في إطار خطة التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة المصرية.

وشملت مراحل المشروع إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة ورفع درجات الاستعداد القتالي، وعرض قرارات القادة على كافة المستويات، وتنظيم التعاون والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة، واقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو.

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وناقش الفريق محمد فريد أسلوب تنفيذ المقاتلين المهام وكيفية اتخاذ القرار المناسب حال حدوث متغيرات أثناء تنفيذ المهام، ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة.

المصدر: RT