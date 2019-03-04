الجبير: لا تغيير في موقف السعودية بشأن عودة السفارة إلى دمشق

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن إعادة فتح سفارة لبلاده في دمشق مرتبط بتطور العملية السياسية في سوريا، مؤكدا عدم حصول أي تغيير في موقف الرياض بهذا الشأن.

وقال الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن "إعادة فتح السفارة في دمشق مرتبط بتطور العملية السياسية.. لا يوجد تغير في الموقف السعودي فيما يتعلق بفتح السفارة في دمشق".

وتطرق إلى مسألة إعادة إعمار سوريا، قائلا: "لن يتم (ذلك) إلا بعد انتهاء الحرب".

وأكد أن بلاده حريصة على وحدة الأراضي السورية وتحقيق حل سياسي في البلاد يستند على قرار مجلس الأمن 2254.

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وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد أيضا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن موقف بلاده لم يتغير إزاء عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية.

وأشار إلى أن ذلك مرتبط "بوجو حل سياسي يقبله الشعب السوري.. قيادة سياسية تمثل الشعب السوري كافة".

المصدر: RT