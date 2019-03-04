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قطر توضح موقفها إزاء عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أخبار العالم العربي

قطر توضح موقفها إزاء عودة سوريا إلى الجامعة العربية
Reuters Ibraheem al Omari
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أكد وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن موقف بلاده لم يتغير إزاء عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية.

وقال الوزير القطري لـRT ردا على سؤال حول أسباب تحفظ الدوحة على عودة دمشق إلى الجامعة العربية: "نحن وضحنا الأسباب في السابق، كانت هناك أسباب لتعليق عضوية سوريا وما زالت الأسباب قائمة، ولم يحدث أي شيء لتغيير هذا القرار نحن ملتزمون بوجود حل سياسي في سوريا يقبله الشعب السوري، بحيث يكون مقعد سوريا لقيادة سياسية تمثل الشعب السوري كافة".

المصدر: RT

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