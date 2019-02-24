 
مباشر

غياب علم العراق خلال لقاء السيسي وبرهم صالح يسبب جدلا واسعا (صورة)

أخبار العالم العربي

غياب علم العراق خلال لقاء السيسي وبرهم صالح يسبب جدلا واسعا (صورة)
Globallookpress dpa / Andreas Arnold
علم العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/li53

أثار غياب العلم العراقي في اللقاء الذي جمع رئيس جمهورية العراق برهم صالح مع نظيره المصري عبد الفتاح السياسي الجدل في العراق.

لقاء السيسي وبرهم صالح
إقرأ المزيد
السيسي يستقبل زعماء عربا وأجانب في شرم الشيخ قبيل انطلاق القمة العربية الأوروبية

ونشرت صورة للرئيسين وهما في حديث خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد في شرم الشيخ على هامش القمة العربية الأوربية، وفي الصورة يظهر العلم المصري دون العلم العراقي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل في الأوساط العراقية حول موضوع غياب العلم العراقي عن لقاءات المسؤولين العراقيين مع مسؤولي الدول الأخرى.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محلل سياسي عربي: لا لشيطنة إسرائيل الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط