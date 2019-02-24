السيسي يستقبل زعماء عربا وأجانب في شرم الشيخ قبيل انطلاق القمة العربية الأوروبية

تنطلق أعمال القمة العربية-الأوروبية الأولى مساء اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ في مصر، بحضور عدد من قادة دول أوروبية وعربية، لمناقشة قضايا عديدة كالأمن والهجرة والإرهاب وغيرها.

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واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد نظيره العراقي، برهم صالح، والقبرصي نيكوس إناستاسيادس، كما استقبل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وكان السيسي قد عقد لقاءا ثنائيا مساء أمس السبت مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي وصل إلى شرم الشيخ في وقت سابق، تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين بحثوا خلالها العديد من القضايا المشتركة وغيرها من القضايا الدولية.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى التي تقام على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، خلال يومي 24 و25 من فبراير الجاري، بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية، ومن المتوقع أن تنطلق القمة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة الكرمة.

وتبحث القمة، سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

المصدر: RT