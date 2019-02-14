تقرير عبري: إسرائيل دمرت موقع رصد متقدما أقامه الإيرانيون في القنيطرة

ذكر تقرير نشره موقع "واللا" العبري أن إسرائيل استهدفت بالقصف الأخير الذي طال محافظة القنيطرة السورية، موقعا شيدته إيران لمراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل.

وقال التقرير إن "دبابات إسرائيلية قصفت مواقع في بلدة جباتا الخشب في محافظة القنيطرة السورية، وبالتحديد موقعا يطلق عليه الشحار، الذي يبعد عدة كيلومترات" عن خط فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

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وأوضح المصدر أن "نشطاء حزب الله وقوات إيرانية قاموا بتشييد هذا الموقع القريب من الحدود الإسرائيلية بهدف مراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان".

ولفت الموقع العبري إلى أن "الحديث يدور عن مراقبة مباشرة على بعد عدة كيلومترات من السياج الحدودي بشكل مخالف لكافة التعهدات الروسية لإبعاد القوات الإيرانية وقوات حزب الله عن الحدود مع إسرائيل".

ورأى التقرير أن "هذا الموقع يعطي الإيرانيين إمكانية جمع معلومات عن نشاطات وتحركات الجيش الإسرائيلي، وتحديد نقطة هدف مفترضة لإمكانية استهداف هذه القوات بالمستقبل"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الموقع تم تدميره.

ونقل الموقع العبري عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى قولها إن هذا الموضوع سيكون على جدول أعمال لقاء نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا.

وأشارت المصادر أيضا إلى أنه من المفترض أن تعمل روسيا على إبعاد القوات الإيرانية 80 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل.

المصدر: i24NEWS