السيسي يتوجه إلى إثيوبيا في زيارة تاريخية

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح غد السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة تاريخية ستشهد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي.

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ويتسلم السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي يوم الأحد 10 فبراير الجاري ولمدة عام، ويليها ترؤسه لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، بأن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، للمرة الأولى منذ نشأته عام 2002 خلفا لمنظمة الوحدة الأفريقية، تعد تتويجا لجهود مصر بقيادة الرئيس المصري خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.

وأوضح المتحدث الرسمي أن القمة الافريقية ستعقد تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا"، والذي يأتي اختياره مواكبا لما تشهده أفريقيا من تزايد في أعداد النازحين واللاجئين وانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر.

المصدر: RT