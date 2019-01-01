السيسي يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي اعتبارا من 10 فبراير

أكد سفير القاهرة لدى إثيوبيا والمندوب الدائم المصري في الاتحاد الإفريقي، أسامة عبد الخالق، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيتولى يوم 10 فبراير رئاسة المنظمة الإفريقية.

وقال عبد الخالق، في بيان اليوم الثلاثاء بمناسبة انتهاء فترة الرئاسة المصرية في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إن هذه الفترة شهدت التأكيد على "الأهمية التي توليها مصر إزاء قضايا القارة الإفريقية، والحفاظ على مصالح الأشقاء، وخاصة في مجال السلم والأمن الذي يمثل أولوية متقدمة للاتحاد".

وأضاف أن الرئاسة المصرية النشطة للمجلس تأتى في إطار الجهود التي تعتزم مصر بذلها داخل أروقة الاتحاد الإفريقي خلال رئاسة مصر للاتحاد، والتي سيتسلمها الرئيس السيسي يوم 10 فبراير المقبل من نظيره الرواندي، بول كاجامي.

ومن المتوقع أن يتسلم السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال القمة التي ستعقد في نهاية يناير الجاري وأوائل فبراير المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية