"سامسونغ" تطلق شرائح ذاكرة غير مسبوقة للهواتف

أعلنت شركة سامسونغ أنها ستطرح قريبا أول شرائح ذاكرة للهواتف من نوع "Eufs" بسعة 1 تيرابايت، ويتوقع خبراء الشركة أن تصبح بديلة عن شرائح "microSD" المستخدمة في الهواتف حاليا.

ومن الممكن أن تحل الشرائح مكان أقراص "SSD" لتخزين المعلومات في الحواسب والأجهزة المحمولة أيضا، وخصوصا أنها تكفي لتخزين نحو 260 مقطع فيديو، مدة كل منها 10 دقائق، بدقة عرض 4K UHD عالية جدا (3840/2160 بيكسل).

youtube/Tortuga Loca

إقرأ المزيد

وتبلغ سرعة قراءة البيانات في أقراص سامسونغ الجديدة 1000 ميغابايت/ ثانية، أما سرعة تحميل البيانات فيها فـ 260 ميغابايت في الثانية، لذا فاستخدامها في الهواتف سيسرع إلى حد كبير من قدرة هذه الأجهزة على معالجة البيانات وتحميلها.

وتحوي هذه الأقراص 16 طبقة مؤلفة من شرائح إلكترونية مطورة بتقنيات خاصة، أما أبعادها فـ 11.5/13 ملم فقط، ومن المنتظر أن تظهر في هواتف "S10" التي ستطلقها سامسونغ هذا العام.

المصدر: فيستي