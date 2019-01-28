الكشف عن بعض أسرار "Pixel 4" القادم من غوغل

كشف موقع "Wccftech" المهتم بشؤون التقنية بعض أهم الميزات والمواصفات التي ستأتي في هاتف "Pixel 4" الذي ستطرحه غوغل هذا العام.

ومن المفترض أن يزود الجهاز بخاصية التصوير بتقنية "3D"، والتي ستمكن من التقاط صور وفيدوهات قريبة جدا من الواقع، يتوقع ظهورها أيضا في هواتف "S10" المقبلة من سامسونغ.

إقرأ المزيد

كما من المفترض أن يزود "Pixel 4" بمعالج "Snapdragon 855" الأقوى بين معالجات الهواتف، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، ما سيمنحه سرعة فائقة في معالجة البيانات.

وتزامنا مع صدور هذا الجهاز، من المنتظر أن تطرح غوغل هاتف "Pixel 3 Lite" بمعالج "Snapdragon 670"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وبطارية بسعة 2915 ميللي أمبير.

المصدر: لايف. رو