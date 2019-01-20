كيف سيكون هاتف "غوغل" المقبل؟

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات عن هاتف "Pixel 3 Lite" المنتظر من غوغل.

ولجعل الهاتف رخيص الثمن، زودته غوغل بهيكل من البلاستيك المقاوم للصدمات، والمحمي من الماء والغبار، بالإضافة إلى شاشة متوسطة السعر عالية الأداء، بحجم 5.6 بوصة، ودقة عرض جيدة "1080/2160" بيكسل.

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كما سيأتي الجهاز بمعالج "Snapdragon 670"، ومعالج رسوميات "Adreno 615"، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وأحدث نظام تشغيل من أندرويد.

أما كاميرا الهاتف الأساسية فستكون بدقة 12 ميغابيكسل، وبتقنيات تجعل منها إحدى أفضل كاميرات الهواتف، وبقدرات تصوير فائقة في ظروف الإضاءة المنخفضة. والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، والبطارية بسعة 2915 ميللي أمبير.

المصدر: فيستي