سامسونغ تطلق هاتفا بـ 4 كاميرات

ذكر المدون الشهير "Ice universe" أن سامسونغ عازمة على إطلاق هاتف بقدرات تصوير فائقة.

وفي تغريدة له على تويتر، ألمح المدون إلى أن الهاتف المنتظر قد يطرح بكاميرا رباعية العدسات، الأمر الذي ذكره موقع "SamMobile" المتخصص بشؤون التقنية أيضا.

Samsung

Camera Camera Camera Camera — Ice universe (@UniverseIce) 2 сентября 2018 г.

ويتوقع بعض الخبراء أن تتموضع عدسات كاميرا الهاتف على شكل مربع في الزاوية اليسرى في أعلى الواجهة الخلفية للجهاز، وعلى يمينها من المفترض أن يأتي ماسح بصمات الأصابع.

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كما ينتظر أن يأتي الهاتف بمعالج "snapdragon" متطور، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 512 غيغابايت، أما سعره فقد يبلغ 407 دولارات فقط.

المصدر: لايف. رو