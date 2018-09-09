سامسونغ تطلق هواتفا بميزات طال انتظارها

أعلن موقع "PhoneArena" المتخصص بشؤون التقنية أن سامسونغ تتحضر لإطلاق مجموعة جديدة من الهواتف بميزات متطورة.

ومن المنتظر أن يحمل أول هذه الهواتف وفقا للموقع اسم "Galaxy P1" ويطلق في أكتوبر المقبل، وسيتم تزويده بكاميرا أساسية مزدوجة، وشاشة OLED عالية الدقة، مدمج فيها ماسح لبصمات الأصابع في الجزء السفلي منها، الأمر الذي انتظره عشاق سامسونغ لسنوات.

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كما من المفترض أن تطرح سامسونغ خريف هذا العام هاتفها القابل للطي، بالإضافة إلى هواتف متوسطة الأداء والسعر من مجموعتي "P" و"R".

أما هاتف "S10" الذي سيأتي الأقوى من بين جميع هواتف الشركة، فمن المنتظر أن تؤجل سامسونغ إطلاقه إلى أوائل العام المقبل.

المصدر: لايف. رو