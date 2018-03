آبل تطلق "صفحة عائلية" للتحكم في استخدام الأطفال لمنتجاتها

طرحت شركت آبل ميزات جديدة لمساعدة الوالدين على التحكم في استخدام أطفالهم لمنتجات الشركة، أهمها صفحة على موقعها، توضح الأدوات التي تلزم الأهل لمراقبة أبنائهم.

وقدمت آبل مزايا جديدة لمساعدة الأهل على التحكم باستخدام أطفالهم للأجهزة، وذلك إثر مطالبة المساهمين بمزيد من التحكم الأبوي والرقابة على استخدام الأطفال للأجهزة لمنع إدمانهم عليها، حيث أطلقت الشركة صفحة جديدة على موقعها تقدم من خلالها معلومات حول جميع الأدوات اللازمة لمراقبة الأهل لاستخدام أطفالهم لهواتف الآيفون وأجهزة آيباد فضلا عن خدمات الشركة الأخرى.

وتعرض الصفحة ميزات تتضمن أداة "اطلب الشراء" (Ask To Buy) والتي تتيح للآباء الموافقة على عمليات شراء التطبيقات أو رفضها من أجهزتهم، بالإضافة إلى خيار تقييد المحتوى على أجهزة الأطفال وتقييد التصفح على مواقع الويب، ويمكن أيضا لخدمة "اعثر على أصدقائي" (Find My Friends)، المساعدة على تتبع المواقع عند مغادرة الأطفال للمنزل أو وصولهم إلى مكان ما، وإلى غير ذلك من الميزات التي تضمن أمن وحماية الأطفال عند استخدام منتجات الشركة باختلاف أنواعها.

وعلى الرغم من الميزات العديدة التي قدمتها آبل منذ بداية العام وحتى الآن، لتساعد الأهل في الحفاظ على سلامة أطفالهم عند استخدامهم للتقنية وتقديم كل الأدوات اللازمة للمراقبة، إلا أنها ليست الشركة الأولى التي تقدم مثل هذه الخدمات، حيث سبق لغوغل أن اتخذت خطوة مماثلة عبر أجهزة أندرويد مثل تطبيق "Family Link"، بالإضافة إلى أنها حذفت 60 لعبة من متجرها الإلكتروني بعد اكتشافها ثغرة تتيح عرض الإعلانات الإباحية على المستخدمين الذين كانوا في أغلبهم من الأطفال.

