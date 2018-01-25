سناب شات تطلق ميزة مبتكرة لجذب المستخدمين

طرحت سناب شات ميزة تتيح إمكانية مشاركة القصص مع الأشخاص غير المشتركين في التطبيق.

وأدخلت الشركة ميزة المشاركة الجديدة، والتي يمكنك استخدامها لإرسال القصص الرسمية (قصصنا وقصص البحث) إلى الأشخاص الذين لا يستخدمون تطبيق سناب شات.

ويمكن مشاهدة القصص من خلال مشغل جديد للفيديوهات على موقع سناب شات (Snapchat.com)، حيث سيظهر رابط في زاوية الشاشة يوجه المستخدمين إلى صفحة تحميل التطبيق.

ويذكر أن الميزة متاحة حاليا لمستخدمي سناب شات الذين تلقوا تحديث الإصدار الجديد، بعد إعادة تصميم التطبيق. وبدأ هذا التحديث في بداية العام، ولكنه لم يصل بعد إلى جميع المستخدمين.

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وتواجه سناب شات منافسة متزايدة من قصص إنستغرام وواتس آب، لذا تبحث الشركة عن طرق مبتكرة لجذب المستخدمين الجدد.

وفي حين أنه يوجد لدى سناب شات 178 مليون مستخدم يوميا، إلا أن قصص إنستغرام وواتس آب استقطبت 300 مليون مستخدم، في نوفمبر الماضي.

ومن أجل تبادل القصص مع الأشخاص الذين لا يستخدمون التطبيق، يجب على المستخدم السحب إلى اليسار على شاشة الكاميرا، للوصول إلى شاشة البحث الجديدة. ومن هناك، يجب النقر باستمرار على مربع القصة "Story tile"، وتحديد خيار مشاركتها وطريقة القيام بذلك عبر رسالة SMS أو البريد الإلكتروني أو مجموعة مختارة من منصات المراسلة المتاحة، كما يمكن نسخ الرابط.

وفي حال شارك أحدهم "قصة البحث" (Search Story) مع شخص لا يستخدم سناب شات، فستكون متاحة للعرض لمدة 30 يوما.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا