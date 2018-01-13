سناب شات تفشل مجددا وتخيب آمال المستخدمين

لم يلق تحديث سناب شات الرئيسي الجديد النجاح المتوقع، مع انتشار العديد من الشكاوى والتعليقات السلبية.

وأدخلت الشركة العديد من التغييرات الجذرية، التي أحبطت المستخدمين. وكان 83% من تقييم المستخدمين على متجر آبل سيئ للغاية، حيث تلقى التحديث إما 1 أو 2 من النجوم من أصل 5، وفقا لبيانات شركة Sensor Tower، وتقارير TechCrunch.

وتشير البيانات أيضا إلى أن 391 تقييما فقط، أعطت تحديث سناب شات 3 أو 4 أو 5 نجوم.

وقال المستخدمون إنهم يبذلون جهدا للعثور على الميزات المفضلة لديهم، كما أصبح التطبيق أكثر تعقيدا.

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وكانت إعادة تصميم صفحة القصص القديمة، واحدة من أكبر الانتقادات التي تعرض لها سناب شات، فيجب الآن السحب على يمين شاشة الكاميرا، للوصول إلى قصص الأصدقاء والرسائل العادية.

وتظهر قصص الناشرين والمبدعين على الجانب الآخر من شاشة الكاميرا، حيث كانت تتواجد القصص، وهي صفحة الاكتشاف الجديدة.

وفي الوقت نفسه، كان فريق الدعم في سناب شات مشغولا بالاستجابة لشكاوى المستخدمين على تويتر. وكتب في رد على أحد المستخدمين: "لم يكن من الممكن العودة إلى الإصدار السابق، ولكن نحن سعداء بالرد على أي أسئلة حول التخطيط الجديد".

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا