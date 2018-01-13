تجسس على مستخدمي الإنترنت 13 عاما دون أن يكتشفه أحد!

وجهت محكمة ولاية أوهايو الفيدرالية في أمريكا اتهامات رسمية لأحد قراصنة الإنترنت الذي تمكن من التنصت وسرقة مئات الحسابات ومعلومات مستخدمي الإنترنت على مرور 13 عاما.

وفي البيان الصادر عن المحكمة مؤخرا، أكد المسؤولون أن "الشاب فيليب دوراتشينسكي البالغ من العمر 28 عاما، استطاع تطوير فيروس إلكتروني يدعى Fruitfly، تمكن باستخدامه من الوصول إلى مئات وربما آلاف الحواسب الشخصية لمستخدمي الإنترنت، واختراق كاميرات الويب الخاصة بهم، والتقاط الصور لهم، بالإضافة إلى وصوله إلى الوثائق الضريبية والطبية الخاصة بهم وحتى الحسابات المصرفية وجميع المواقع التي كانوا يتصفحوها".

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ووفقا لوزارة العدل الأمريكية فإن "دوراتشينسكي لم يتجسس فقط على الأشخاص العاديين، فقد تمكن من اختراق أجهزة كمبيوتر تابعة للشرطة والمدارس والعديد من الشركات الحكومية، بما في ذلك أجهزة تابعة لوزارة الطاقة الأمريكية".

وتجدر الإشارة إلى أن دوراتشينسكي اعتقل، في يناير كانون الثاني العام الفائت، ووجهت إليه تهم عديدة تتعلق باختراق أجهزة كمبيوتر تابعة لجامعة كيس ويتسرن ريزرف في أوهايو بأمريكا.

أما فيروس "Fruitfly" الذي طوره، فقادر على صنع لقطات لجميع ما يظهر على شاشة كمبيوتر الضحية، وحتى على تسجيل جميع ضغطات أزرار لوحة مفاتيح حاسبه، أي تسجيل كلمات السر وكل ما تكتبه الضحية، وفي الوقت نفسه قادر على التسلل وتسجيل الكثير من بيانات الجهاز، والوصول إلى كاميرا الويب والتقاط ما تظهره وإرسال تلك الصور للمخترق.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر