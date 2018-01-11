هل أصبحت محادثات واتس آب غير آمنة؟

أكدت مجلة "Wired" الأمريكية أن مجموعة من خبراء أمن المعلومات الألمان توصلوا إلى طريقة لاختراق المحادثات في مجموعات واتس آب المغلقة.

وخلال مؤتمر الأمن السيبراني "Real World Crypto" الذي عقد مؤخرا في سويرا، قال الخبراء إنهم "تمكنوا بالفعل من اختراق المجموعات المغلقة والمشفرة بين عدة أشخاص في واتس آب، لكن تلك العملية ليست بالسهلة، ولا يمكن لأي مستخدم عادي القيام بها".

وأضافوا قائلين: "اتضح أنه بالإمكان الوصول إلى تلك المجموعات وإضافة مستخدم آخر فيها دون علم الأعضاء الآخرين، وحتى دون امتلاك حقوق إدارة المجموعة، حيث يمكن القيام بذلك عن طريق الوصول إلى خوادم واتس آب وفك شيفراتها. وبعد أن يقوم المخترق بإضافة نفسه في تلك المجموعة يبدأ باختراق دردشات ومحادثات المستخدمين الآخرين الموجودين في المجموعة، ويستطيع قراءة جميع الرسائل المكتوبة سابقا".

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وتفاديا لحدوث مثل هذه الأشياء والحفاظ على سرية المعلومات، نصح الخبراء في مقابلتهم مع مجلة "Wired" باستخدام تطبيقات أخرى قد تكون أكثر أمانا، كتطبيق "Signal" الذي تحدث عنه إدوارد سنودن سابقا، أو في حال الرغبة باستخدام واتس آب والدردشة من خلاله، فيفضل استخدام الدردشات بين شخصين مباشرة، حيث أكدوا أن فك تشفيرها قد يكون أصعب من فك تشفير المجموعات.

وتعليقا على الموضوع قال ألكس ستاموس مدير موقع فيسبوك المالك لواتس آب إنه "غير مقتنع بتلك المعلومات والأقوال، وإنه من غير الممكن إضافة شخص جديد في مجموعات واتس آب دون أن يتلقى باقي أعضاء المجموعة إشعارات بذلك".

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر