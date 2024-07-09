تسريبات تكشف عن أهم مواصفات حاسب OnePlus المنتظر
تعقد OnePlus منتصف الشهر الجاري حدثا تقنيا كبيرا، تكشف خلاله عن أهم أجهزتها المحمولة وعن حاسبها اللوحي الجديد الذي يتوقع أن يكون من بين أفضل حواسب أندرويد.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن OnePlus ستعلن خلال الحدث عن سماعات Nord 4 و Nord Buds 3 Pro اللاسلكية الجديدة، وعن جيلها الجديد من الساعات الذكية، كما ستكشف عن حاسب OnePlus Pad 2 اللوحي الذي سيحصل على مواصفات مميزة.
وأشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن حاسب OnePlus Pad 2 سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، وسيجهز بذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 128 و256 غيغابايت.
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وشاشة هذا الحاسب تأتي من نوع LCD، مقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (3000/2120) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 900 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision.
وزوّد الجهاز بستة مكبرات صوت عالية الأداء، وكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 9510 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط.
المصدر: gsmarena
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