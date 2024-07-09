وتبعا لأحدث التسريبات فإن OnePlus ستعلن خلال الحدث عن سماعات Nord 4 و Nord Buds 3 Pro اللاسلكية الجديدة، وعن جيلها الجديد من الساعات الذكية، كما ستكشف عن حاسب OnePlus Pad 2 اللوحي الذي سيحصل على مواصفات مميزة.

وأشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن حاسب OnePlus Pad 2 سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، وسيجهز بذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 128 و256 غيغابايت.

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وشاشة هذا الحاسب تأتي من نوع LCD، مقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (3000/2120) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 900 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision.

وزوّد الجهاز بستة مكبرات صوت عالية الأداء، وكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 9510 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط.

المصدر: gsmarena