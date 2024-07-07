مباشر

الطلبات الأخيرة

    العالم الرقمي و Social media
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 12:56 GMT

    ZTE تكشف عن أفضل هواتفها

    كشفت ZTE عن مواصفات هاتفها الجديد الذي صمم ليكون أنيقا ومتطورا وينافس أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا.

    ZTE تكشف عن أفضل هواتفها
    Legion-Media

    يأتي هاتف Nubia Red Magic 9S Pro الجديد بهيكل مميز التصميم محمي بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (164/76.4/8.9) ملم، وزنه 229 غ.

    وشاشته من نوع AMOLED، مقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2480/1116) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1600 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5.

    يضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام Android 14 مع واجهات Redmagic OS 9.5، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

    ويتمتع الجهاز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (50+50+2) ميغابيكسل والتي يمكنها توثيق فيديوهات 8K، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

    ودعمته ZTE بمكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذين لشرائح الاتصال، منفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنيات Infrared للتحكم عن بعد، وزوّدته ببطارية، سعة 6500 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.

    المصدر: gsmarena

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    مدير الاستخبارات الأمريكية يتوجه إلى قطر للمشاركة في المفاوضات بشأن غزة

    أخبار العالم

    إعلام أوكراني: كييف مستعدة لنقل مقترحات سلام إلى روسيا عبر وسطاء

    أخبار العالم

    بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم

    السفير الأمريكي لدى اليابان يعرب عن أسفه لجريمتي اغتصاب ارتكبها جنديان أمريكيان في اوكيناوا

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم

    رئيس الوزراء السلوفاكي يدعم مبادرة أوربان للسلام في أوكرانيا

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم

    صحيفة ألمانية: تم التخطيط لتفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي قبل 10 سنوات