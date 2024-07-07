يأتي هاتف Nubia Red Magic 9S Pro الجديد بهيكل مميز التصميم محمي بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (164/76.4/8.9) ملم، وزنه 229 غ.

وشاشته من نوع AMOLED، مقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2480/1116) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1600 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5.

يضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام Android 14 مع واجهات Redmagic OS 9.5، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

ويتمتع الجهاز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (50+50+2) ميغابيكسل والتي يمكنها توثيق فيديوهات 8K، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

إقرأ المزيد هاتف أندرويد بمواصفات مميزة يظهر في الأسواق العالمية قريبا

ودعمته ZTE بمكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذين لشرائح الاتصال، منفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنيات Infrared للتحكم عن بعد، وزوّدته ببطارية، سعة 6500 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.

المصدر: gsmarena