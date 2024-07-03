ويأتي هاتف vivo V40 بتصميم أنيق وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاد الهاتف (164.2/75/7.6) ملم، ووزنه 190 غ.

وشاشته جاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 4500 شمعة/م تقريبا.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات Funtouch 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 720، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وحصل على قدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت بدقة (50+50) ميغابيكسل، فضلا عن حصوله على كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل، يمكنه توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM، وجهّز بمنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.

المصدر: gsmarena