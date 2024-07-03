مباشر

الطلبات الأخيرة

    العالم الرقمي و Social media
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 20:47 GMT

    هاتف أندرويد بمواصفات مميزة يظهر في الأسواق العالمية قريبا

    كشفت vivo عن هاتف جديد يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بفضل تقنياته المتطورة وقدراته المميزة في التصوير.

    هاتف أندرويد بمواصفات مميزة يظهر في الأسواق العالمية قريبا
    youtube/Short view SRM

    ويأتي هاتف vivo V40 بتصميم أنيق وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاد الهاتف (164.2/75/7.6) ملم، ووزنه 190 غ.

    وشاشته جاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 4500 شمعة/م تقريبا.

    يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات Funtouch 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 720، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

    وحصل على قدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت بدقة (50+50) ميغابيكسل، فضلا عن حصوله على كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل، يمكنه توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

    وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM، وجهّز بمنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.

    المصدر: gsmarena

    التعليقات

    أخبار العالم

    من 10 صفحات.. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر

    أخبار العالم

    روجر ووترز: حماس لم تغتصب نساء في 7 أكتوبر وإسرائيل هي من قتلت مواطنيها في ذلك اليوم (فيديو)

    أخبار العالم

    تقرير أمريكي: حزب الله في عام 2024 أقوى وأكبر حجما وأفضل تسليحا وأكثر خبرة وتمرسا سياسيا من 2006

    أخبار العالم العربي

    "حماس" تعلن أنها تبادلت مع الوسطاء "بعض الأفكار" لإنهاء الحرب في غزة

    أخبار العالم

    الخارجية الروسية: لن نناقش ما حدث في سماء سوريا مع الولايات المتحدة

    أخبار العالم

    صحفية أمريكية: كتيبة "آزوف" نفذت انقلابا عسكريا على زيلينسكي

    أخبار العالم

    بيسكوف: أردوغان لا يمكن أن يصبح وسيطا في مفاوضات الأزمة الأوكرانية

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تبث لقطات لكمين محكم ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية (فيديو)

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    "100 صاروخ كاتيوشا".. "حزب الله" يعلن قصف مقرين عسكريين إسرائيليين

    أخبار العالم العربي

    اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية عن غزة

    أخبار العالم

    سياسي فرنسي: اقتراح أوربان على زيلينسكي بوقف إطلاق النار صدم مؤيدي استمرار الصراع

    أخبار العالم

    إعلان حالة طوارئ.. انتشار حريق غابات في شمال كاليفورنيا وتوقعات بمزيد من موجات الحر (فيديو)