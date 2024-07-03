مواصفات الحاسب المنتظر من Lenovo
سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بحاسب Tab K11 Plus اللوحي الجديد الذي ستطرحه Lenovo قريبا.
وتبعا للتسريبات فإن الحاسب سيأتي بهيكل متين محاط بإطار معدني، أبعاد الهيكل (169/268.7/7.2) ملم، ووزنه 520 غ.
وشاشته ستكون من نوع IPS LCD، مقاس 11.45 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 400 شمعة/م تقريبا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.
ويعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
والكاميرا الأساسية له ستكون بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية تأتي بدقة 8 ميغابيكسل.
ودعمته Lenovo بأربعة مكبرات صوت عالية الأداء، وتقنيات "بلوتوث 5.3"، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 8600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واط.
المصدر: gsmarena
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