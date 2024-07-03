وتبعا للتسريبات فإن الحاسب سيأتي بهيكل متين محاط بإطار معدني، أبعاد الهيكل (169/268.7/7.2) ملم، ووزنه 520 غ.

وشاشته ستكون من نوع IPS LCD، مقاس 11.45 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 400 شمعة/م تقريبا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

ويعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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والكاميرا الأساسية له ستكون بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية تأتي بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمته Lenovo بأربعة مكبرات صوت عالية الأداء، وتقنيات "بلوتوث 5.3"، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 8600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واط.

المصدر: gsmarena