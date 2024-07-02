وأشارت Vaio إلى أن شاشاتها Vision Plus 14 حصلت على هيكل متين دخل في تركيبه ألياف الكربون، وصنفت على أنها أخفّ شاشة محمولة تم إطلاقها حتى الآن، إذ تزن 325 غ فقط، وسماكة هيكلها 12.4 ملم.

وتأتي الشاشة بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها (1920/1400) بيكسل، كما جهّزت بغطاء واق لحمايتها من الصدمات والخدوش، ويمكن استعماله لتثبيتها بوضعيات مختلفة على طاولة المكتب.

وجهّزت الشاشة بمنفذي USB-C، وتدعم تقنيات DisplayPort Alt و USB Power Delivery، ويمكنها الحصول عل الطاقة من الحاسب عبر كابل USB-C أو يمكن وصلها بالبطاريات أو أجهزة تخزين الطاقة المحمولة.

إقرأ المزيد

وأشارت Vaio إلى أن شاشاتها الجديدة تستهلك قدرا قليلا من الطاقة، ومعدل سطوعها يصل إلى 400 شمعة/م تقريبا، وتعرض 100 ٪ من طيف sRGB، ويمكن استعمالها مع الحواسب المكتبية أو الحواسب المحمولة ومختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وستطرح بسعر 339 دولارا.

المصدر: mail.ru