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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 14:27 GMT

    Vaio تعلن عن أخفّ شاشة محمولة في العالم

    عادت Vaio التابعة لسوني لتظهر بقوة في سوق الإلكترونيات، وكشفت عن شاشة محمولة بمواصفات غير مسبوقة.

    Vaio تعلن عن أخفّ شاشة محمولة في العالم
    Legion-Media

    وأشارت Vaio إلى أن شاشاتها Vision Plus 14 حصلت على هيكل متين دخل في تركيبه ألياف الكربون، وصنفت على أنها أخفّ شاشة محمولة تم إطلاقها حتى الآن، إذ تزن 325 غ فقط، وسماكة هيكلها 12.4 ملم.

    وتأتي الشاشة بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها (1920/1400) بيكسل، كما جهّزت بغطاء واق لحمايتها من الصدمات والخدوش، ويمكن استعماله لتثبيتها بوضعيات مختلفة على طاولة المكتب.

    Vaio تعلن عن أخفّ شاشة محمولة في العالم
    hi-tech.mail.ru/@vaio

    وجهّزت الشاشة بمنفذي USB-C، وتدعم تقنيات DisplayPort Alt و USB Power Delivery، ويمكنها الحصول عل الطاقة من الحاسب عبر كابل USB-C أو يمكن وصلها بالبطاريات أو أجهزة تخزين الطاقة المحمولة.

    Vaio تعلن عن أخفّ شاشة محمولة في العالم
    hi-tech.mail.ru/@vaio
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    Oppo تعلن عن هاتف متين ومتطور

    وأشارت Vaio إلى أن شاشاتها الجديدة تستهلك قدرا قليلا من الطاقة، ومعدل سطوعها يصل إلى 400 شمعة/م تقريبا، وتعرض 100 ٪ من طيف sRGB، ويمكن استعمالها مع الحواسب المكتبية أو الحواسب المحمولة ومختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وستطرح بسعر 339 دولارا.

    المصدر: mail.ru

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