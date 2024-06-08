بكاميرات وتقنيات متطورة.. vivo تكشف عن أفضل هواتفها (فيديو)

أزاحت vivo الستار عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي.

يأتي هاتف vivo X Fold3 Pro الجديد بهيكل مصنوع من المعدن وألياف الكربون، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8، أبعاده (160/142/5.2) ملم، وزنه 236 غ.

وشاشته المرنة الأساسية أتت من نوع Foldable LTPO AMOLED، مقاس 8.03 بوصة، دقة عرضها (2200/2480) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 4500 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision.

أما شاشته الخارجية فجاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.53 بوصة، دقة عرضها (2748/1172) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 4500 شمعة/م تقريبا.

ويتميز الجهاز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي جاءت بدقة (64+50+50) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.

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ويعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات Funtouch 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

ودعمته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared، وبطارية بسعة 5700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع.

المصدر: gsmarena