Motorola تطلق منافسا جديدا لهواتف سامسونغ

كشفت Motorola عن هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة، ويكون منافسا قويا لهواتف "غالاكسي" التي تطرحها سامسونغ.

يأتي هاتف Motorola Edge الجديد بهيكل محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (159.6/72/8.1) ملم، وزنه 174غ.

وحصل على شاشة P-OLED، مقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا، وتعمل هذه الشاشة مع تقنيات +HDR10 لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات، كما يمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

يعمل الهاتف بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت.

إقرأ المزيد

أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+13) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4k بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وجهّزته Motorola بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.

المصدر: gsmarena