ASUS تعلن عن حاسب متطور مدعوم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت ASUS عن حاسبها الجديد الذي صمم ليكون واحدا من بين أكثر الحواسب المحمولة عملية، وجهازا مميزا من حيث التصميم والمواصفات.

يتميز حاسب ProArt PZ13 الجديد بحصوله على لوحة مفاتيح يمكن فصلها بسهولة عن الهيكل الأساسي ليتحول الجهاز إلى حاسب لوحي، كما أن هيكله الأساسي أتى بوزن 850 غ فقط، وحصل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP52.

وجهّز الحاسب بشاشة Lumina OLED تعمل باللمس، مقاس 13.3 بوصة، توفر دقة عرض 3k، معدل سطوعها 500 شمعةم تقريبا، وتعمل مع تقنيات Copilot+ PC AI لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور، كما يمكن لهذه الشاشة دعم قلم Asus Stylus 2.0 الذكي.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب معالج Snapdragon X Series المدعم بالذكاء الاصطناعي، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5x بسعة 16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.

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ودعمته ASUS بمنفذي USB-C، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، وتدعم هذه الكاميرا تقنيات التعرف على الوجوه المتوافقة مع ميزة Windows Hello.

المصدر: press.asus.com