NVIDIA تطور جيلا جديدا من المعالجات للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة NVIDIA أنها تعمل على تطوير جيل جديد من المعالجات لتستخدم مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

خلال معرض Computex التقني قال الرئيس التنفيذي للشركة، جين-سون هوانغ:" يخلق النمو السريع للبيانات الحاجة إلى أساليب معالجة جديدة، وتنظر NVIDIA إلى تنامي الذكاء الاصطناعي على أنه ثورة صناعية وتعتزم لعب دور مهم في هذه العملية، لذا بدأت بتطوير معالجات Rubin الجديدة لتكون خلفا لمعالجات Blackwell، وستستخدم في مراكز البيانات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما نوه هوانغ إلى أن معالجات Rubin ستطرح عام 2026. كما ستطرح شركته معالجات Blackwell Ultra عام 2025، وكل سنة ستقوم الشركة بطرح جيل من المعالجات لتواكب التطور واحتياجات الأسواق العالمية.

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ولم يكشف هوانغ الكثير من التفاصيل التقنية عن معالجات Rubin، لكنه أشار إلى أنها ستستند إلى معايير جديدة، وستحصل على ترددات عالية تمكنها من معالجة البيانات بسرعات فائقة.

ويرى الخبراء أن NVIDIA تطور قدراتها في مجال معالجات الذكاء الاصطناعي لتنافس Qualcomm وAMD ومايكروسوفت والعديد من عمالقة صناعة الإلكترونيات في هذا المجال.

المصدر: overclockers.ru