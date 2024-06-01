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أبرز مواصفات الحاسب المنافس الجديد من vivo

العالم الرقمي و Social media

أبرز مواصفات الحاسب المنافس الجديد من vivo
Legion-Media
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بدأت vivo بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي سيكون منافسا قويا لحواسب آبل وسامسونغ الحديثة.

يأتي حاسب iQOO Pad2 Pro بهيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك، أبعاده (289.6/198.3/6.6) ملم، وزنه 679 غ، كما جهّز بلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 13 بوصة، دقة عرضها (3096/2064)، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 900 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR10.

يضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب نظام تشغيل Android 14 مع واجهات OriginOS 4، ومعالج +Mediatek Dimensity 9300 المتطور، ومعالج رسوميات Immortalis-G720 MC12، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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وكاميرته الأساسية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمته vivo بمنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وتقنيات "بلوتوث5.4"، و8 مكبرات صوت عالية الأداء، وبطارية بسعة 11500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط.

المصدر: gsmarena

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