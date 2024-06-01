أبرز مواصفات الحاسب المنافس الجديد من vivo

بدأت vivo بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي سيكون منافسا قويا لحواسب آبل وسامسونغ الحديثة.

يأتي حاسب iQOO Pad2 Pro بهيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك، أبعاده (289.6/198.3/6.6) ملم، وزنه 679 غ، كما جهّز بلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 13 بوصة، دقة عرضها (3096/2064)، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 900 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR10.

يضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب نظام تشغيل Android 14 مع واجهات OriginOS 4، ومعالج +Mediatek Dimensity 9300 المتطور، ومعالج رسوميات Immortalis-G720 MC12، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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وكاميرته الأساسية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمته vivo بمنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وتقنيات "بلوتوث5.4"، و8 مكبرات صوت عالية الأداء، وبطارية بسعة 11500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط.

المصدر: gsmarena