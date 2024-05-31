Vivo تعلن عن أفضل هواتفها الذكية

كشفت شركة vivo عن هاتفها الجديد الذي حصل على أفضل التقنيات وصمم ليقدم أداء ممتازا للمستخدمين.

يأتي هاتف vivo S19 Pro الجديد بهيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (164.1/75/7.6) ملم، وزنه 192 غ.

وشاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، ترددها 129 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 4500 شمعة/م.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات OriginOS 4، ومعالج Mediatek Dimensity 9200 المتطور، ومعالج رسوميات Immortalis-G715 MC11، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وجهّز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.

المصدر: gsmarena