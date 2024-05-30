Honor تكشف عن هاتفها الجديد وتقنياته المميزة (فيديو)

أعلنت Honor عن هاتف جديد حصل على مواصفات ممتازة وكاميرات عالية الأداء.

ويأتي هاتف Honor 200 Pro بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP55، أبعاده (163.3/75.2/8.2) ملم، وزنه 199غ.

وشاشته أتت من نوع OLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2700/1224) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 4000 شمعة/م تقريبا.

ويعمل هذا الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات MagicOS 8، ويضمن أداءه الممتاز معالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ودعمته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحن هذه البطارية بشاحن لاسلكي باستطاعة 66 واط.

المصدر: gsmarena