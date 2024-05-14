أبرز التوقعات حول "أكبر حدث لغوغل" لهذا العام

تستعد غوغل لإصدار العديد من الإعلانات الرئيسية وكشف النقاب عن منتجات جديدة مميزة خلال أكبر حدث لها هذا العام، اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يتضمن مؤتمر غوغل I/O للمطورين، الذي سيعقد في كاليفورنيا، تحديثات للبحث والخرائط ونظام التشغيل "أندرويد"، إلا أن أكبر الأخبار ستركز على الذكاء الاصطناعي.

ويمكن أن يشمل التكامل المستمر للذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها الأساسية طرقا جديدة للبحث في الإنترنت باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وقد تطلق مساعدا رقميا جديدا لمنافسة Siri من آبل.

وقال ليو غيبي، المحلل الرئيسي في CSS Insights، لموقع "إندبندنت": "سيكون الذكاء الاصطناعي الموضوع الرئيسي لغوغل I/O، ونتوقع تحديثات جديدة مع التركيز على كيفية جعل منصة Gemini أكثر تكاملا في جميع المجالات".

وأضاف: "ستتجه كل الأنظار نحو كيفية دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في الأجهزة، وخاصة الهواتف الذكية. ونتوقع أن تكون الأخبار المتعلقة بنموذج Gemini Nano أكثر قوة".

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وفيما يخص الشائعات حول المساعد الرقمي الجديد، فيتوقع الخبراء أنه قد يكون مزودا بقدرات متعددة الوسائط، ما يعني أنه يمكنه التفاعل مع العالم من حوله عبر النصوص والصور والصوت.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من كشف OpenAI عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة، GPT-4o، التي يمكنها الرؤية والسمع والتحدث.

ويمكن أن تشهد الكلمة الرئيسية للحدث، الإطلاق الرسمي لنظام تشغيل الهاتف المحمول الجديد: "أندرويد 15". وقد كُشف أيضا عن إصدارات جديدة من Android TV وAndroid Auto ونظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء Wear OS.

المصدر: إندبندنت