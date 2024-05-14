غوغل تطلق تحديثات أمنية طارئة لحماية متصفح Chrome

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق تحديثات أمنية طارئة لحماية مستخدمي متصفحات Chrome من ثغرة برمجية خطيرة.

وأشارت غوغل إلى أن التحديثات الجديدة جاءت لتصحيح الثغرة البرمجية التي تحمل الرمز "CVE-2024-4671"، والتي من الممكن استغلالها للوصول إلى بيانات Chrome.

ولم تعلن غوغل عن تفاصيل إضافية حول الثغرة كي لا يتم استغلالها من قبل المخترقين وقراصنة الإنترنت، لكن التسريبات تشير إلى أن الثغرة من الممكن استعمالها للوصول إلى البيانات المرئية التي تعرض على واجهات المتصفح.

وتختلف التحديثات التي أطلقتها غوغل لمعالجة الثغرة المذكورة، فبالنسبة لمستخدمي أنظمة Windows على سبيل المثال ينصح بتحميل إصدار Chrome 124.0.6367.202، أما مستخدمي Chrome عبر أنظمة التشغيل الأخرى فيجب عليهم تحميل أحدث إصدار أطلقته غوغل للمتصفح.

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وتجدر الإشارة إلى أن غوغل كانت قد أطلقت منذ بداية العام الجاري العديد من التحديثات لمتصفح Chrome لحماية المستخدمين من عدة ثغرات برمجية من الممكن استغلالها للوصول إلى بيانات أجهزتهم باستخدام الإنترنت.

المصدر: overclockers