OpenAI تعلن عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي (فيديو)

أعلنت OpenAI عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي الذي سيوفر للمستخدمين إمكانيات مميزة.

وأشارت OpenAI إلى أن نموذج GPT-4o يعتبر نسخة مطوّرة عن نموذج GPT-4 الذي أعلنت عنه سابقا، لكن الميزات الجديدة فيه ستسمح للمستخدم بإجراء محادثات صوتية مع روبوت ChatGPT وتلقي الردود بالوقت الفعلي، إضافة إلى إمكانية مقاطعة الروبوت أثناء المحادثة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن GPT-4o يمكنه إجراء محادثات صوتية واقعية، والتفاعل مع المعلومات النصية والمرئية.

وخلال أحد العروض التوضيحية أظهرت OpenAI كيف تمكن مساعد ChatGPT الذي يعمل مع نموذج GPT-4o من التعرف على معادلة رياضية مكتوبة على ورقة وكيف تمكن من حلّها، كما أظهرت قدرات المساعد على قراءة القصص بأصوات ومشاعر ونغمات مختلفة، وبيّنت قدرات GPT-4o على الترجمة من لغات مختلفة في الوقت الفعلي.

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وأشارت شركة OpenAI إلى أنها ستطرح النموذج الجديد للمستخدمين خلال الأسابيع القليلة القادمة، وقالت كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في الشركة، ميرا موراتي إن نموذج GPT-4o سيتوفر مجانا للمستخدمين، لكن الراغبين في الحصول على نسخة مدفوعة منه سيحصلون على ميزات أكثر تقدما يوفرها النموذج.

المصدر: فيدوموستي