روسيا.. تطوير شبكة عصبية تعمل على تسريع عملية البحث عن المقالات العلمية المتشابهة في المعنى

قام المتخصصون من جامعة موسكو الحكومية بتطوير شبكة عصبية متعددة اللغات للمكتبات الإلكترونية العلمية، تتيح فرصة الاكتشاف السريع للمنشورات التي تحتوي على نتائج بحث متشابهة في المعنى.

وقالت الخدمة الصحفية لجامعة موسكو الحكومية: "تم دمج الشبكة العصبية الصغيرة SciRus مع المكتبة الإلكترونية العلمية elibrary.ru، ويمكننا الآن البحث عن منشورات شبيهة ليس من خلال الكلمات المفتاحية التي تؤثر دقة اختيارها على عدد الوثائق ومحتواها فحسب بل ومن خلال نصوص المقالات نفسها.

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وقال رئيس القسم البحثي في كلية الفيزياء بجامعة موسكو الحكومية والمشرف على المشروع أليكسي خوخلوف:" يتيح لك البحث عن طريق الشبكة العصبية تحديد ملخص أو نص كامل لمقال علمي أو حتى مجموعة مختارة من المقالات حول موضوع يهمك. وسيقوم النظام تلقائيا باختيار المنشورات الأقرب للموضوع قدر الإمكان.

بالإضافة إلى وظيفة البحث باستخدام الشبكة العصبية، يمكن لمستخدمي المكتبة الإلكترونية البحث عن المنشورات باستخدام مواصفات مثل الاقتباس المشترك، ومطالعة المنشورات من قبل المستخدمين، وتكوين المؤلفين، تاريخ نشر المقال، وغيرها.

وقال مدير عام المكتبة الإلكترونية غينادي إريمينكو:" من السمات المهمة لهذا النموذج بالنسبة لنا هو تعدد اللغات، حيث أن المكتبة الإلكترونية العلمية تحتوي على وثائق بلغات مختلفة. وأكدت الاختبارات الكفاءة العالية للنموذج، مما يوسع نطاق المهام والتطبيقات حيث يمكن استخدامه، كما يتم تطوير استخدام الشبكة العصبية للتعرف على المؤلفين في المنشورات وتصنيف المواضيع في المقالات العلمية، وذلك بواسطة واجهة البحث المتقدمة الجديدة على elibrary.ru.

يذكر أن الشبكة العصبية أنشئت من قبل متخصصي معهد الذكاء الاصطناعي بجامعة موسكو الحكومية بدعم من بوابة elibrary.ru الإلكترونية. وقام المؤلفون أيضا بنشر الشبكة العصبية على الإنترنت، مما أتاح الوصول إليها من قبل جميع المستخدمين.

المصدر: تاس