العلماء الروس يطورون توأما رقميا لعامل الإنتاج

قام المتخصصون من جامعة الأبحاث الوطنية الروسية بتطوير نظام لجمع البيانات حول عمل العامل لمنع حدوث إصابات العمل وتعطل المعدات.

وقالت الخدمة الصحفية لمنصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية الروسية إن المتخصصين وضعوا باستخدام أجهزة الاستشعار والبرمجيات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ملفا رقميا للعامل وقطعة من المعدات الإنتاجية. وقاموا بتجهيز بدلات العمل والمعدات للموظفين بأجهزة استشعار خفيفة الوزن وضمان إرسال البيانات عبر شبكة لاسلكية إلى مركز معالجة المعلومات.

إقرأ المزيد

وكما أوضح رئيس المشروع أرتيم سيماكوفسكي، فإن التوأم الرقمي في الإنتاج يجعل من الممكن مراقبة العمل في الوقت الفعلي وضمان سلامة الموظفين والعمال والتقليل من حالات توقف المعدات وتخفيض عدد المشاريع المتأخرة، وفي الوقت نفسه زيادة سرعة تنفيذ المهام الجارية.

وأوضح قائلا:" "إذا دخل عامل ما في موقع إنشاء إلى منطقة يحتمل أن تكون خطرة، على سبيل المثال، تحت رافعة، تتلقى الإدارة والعامل نفسه إشعارا بالإنذار من خلال جهاز استقبال مستشعر مدمج في خوذته، الأمر الذي يسمح للعامل بتجنب الحوادث والإصابات، فضلا عن توقف الإنتاج وخسائر تصل إلى ملايين الروبلات.

تكمن خصوصية المشروع في نظام دعم اتخاذ القرار بناء على توصيات الذكاء الاصطناعي. وخلافا لمثيلاته يقوم النظام الجديد بإحصاء وقت العمل تلقائيا، ويتم إرساله بسهولة من الخوذة إلى المعدات، ويقوم أيضا بتحليل حالة الجو.

وقد تم اختيار المشروع للمشاركة في منتدى "الأرخبيل"، الذي سيعقد في يوليو المقبل في شبه جزيرة سخالين الروسية، حيث ستتاح لأصحاب المشروع فرصة لتقديم ابتكارهم للمستثمرين والوكلاء المحتملين، فضلا عن مؤسسات التنمية.

المصدر: تاس