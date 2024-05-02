روسيا.. الشبكات العصبية تعيد تشكيل صورة رقمية لبطل الحرب الوطنية العظمى نيقولاي ماسالوف

يعتبر نيقولاي ماسالوف من أشهر أبطال الحرب الوطنية العظمى في منطقة (كوزباس) الروسية.

وقد استوحى النحات السوفيتي الشهير يفغيني فوتيتيش من صورته عندما أبدع تمثال الجندي السوفيتي البطل الذي تم نصبه في حديقة "تريبتوف بارك" في برلين. ويحمل الجندي في يده اليسرى طفلة ألمانية أنقذها في برلين، وفي يده اليمني سيفا يدمر رمز النازية.

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وقد حرمت السلطات الألمانية بطل الحرب الوطنية العظمى نيقولاي ماسالوف من لقب المواطن الفخري لبرلين، لكن وطنه لا ينسى بطله، وقد تم تخليد ذكراه، حيث ظهرت بمبادرة من محافظ منطقة كوزباس سيرغي تسيفيليف عام 2022 نسخة طبق الأصل من التمثال والنصب التذكاري المشهورين في عاصمة منطقة كوزباس مدينة كيميروفو، وعشية حلول الذكرى التاسعة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى سيتم افتتاح متحف منزله في المنطقة.

ومن أبرز معروضات المتحف الصورة الرقمية لنيقولاي ماسالوف، التي تم إعادة إنشائها بأدق التفاصيل من الصور الفوتوغرافية والنشرات الإخبارية، وذلك باستخدام الشبكات العصبية الروسية. ولأول مرة في روسيا يتم إحياء بطل الحرب الوطنية العظمى باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

يذكر أن تمثال الجندي السوفيتي البطل افتتح يوم 8 مايو عام 1949 في برلين.

المصدر: VK