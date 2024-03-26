منتدى "آتوم إكسبو" الدولي يكشف عن مترجم آلي محلي الصنع يعمل بالذكاء الاصطناعي

كشفت روسيا في منتدى "آتوم إكسبو" الدولي عن جهاز كمبيوتر لوحي محمول روسي الصنع يعمل كمترجم روسي إنجليزي وبالعكس، وقائم على الذكاء الاصطناعي. وقد أطلق عليه "مترجم IT ".

وعرضت شركة "روس إينيرغو آتوم"، بصفتها فرعا لـ"روساتوم" في المنتدى مترجما رقميا قائما على تكنولوجيا المعلومات. ويحتوي المترجم اللوحي المحمول على أكثر من 50000 مصطلح عام واقتصادي وتقني وصناعي باللغة الإنجليزية، بما في ذلك مصطلحات الصناعة النووية.

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وتم تزويد الجهاز اللوحي القائم على نظام التشغيل Astra Linux OS المستقل عن الاستيراد بمعالج قوي يقوم بمعالجة كميات كبيرة من البيانات وحوارات تستغرق وقتا مختلفا. وقد تم قضاء أكثر من 900 ساعة في تدريب الشبكة العصبية للمترجم، مما يضمن التعرف السريع والصحيح على الكلام والترجمة مع التكيف مع اللهجات المختلفة. ويتيح "مترجم IT " إجراء حوار فعال مع الشركاء الأجانب في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك تدريب الموظفين في المنشآت السرية.

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وحسب المطورين، فإنهم لا يخططون للاكتفاء باللغة الإنجليزية فقط. ويجري حاليا تطوير مترجم روسي - تركي، استنادا إلى معجم المصطلحات المستخدمة في مشروع بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا.

يذكر أن منتدى "آتوم إكسبو" الدولي يقام في 25 - 27 مارس الجاري في مجمع "سيريوس" للمبتكرات في مدينة سوتشي بجنوب روسيا. ويشارك فيه نحو 45500 ضيف يمثلون 75 بلدا.

المصدر: تاس