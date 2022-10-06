ZTE تكشف عن هاتف أندرويد متطور وسعره منافس

كشفت ZTE عن مواصفات هاتفها الجديد الذي حصل على ميزات ممتازة، وستطرحه بسعر ينافس هواتف سامسونغ من نفس الفئة.

ويأتي هاتف ZTE Blade V40s الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (163.5/75.8/7.6) ملم، وزنه 184 غ.

أما شاشته فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 263 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات ZTE MyOS، ومعالج Unisoc T618، ومعالج رسوميات Mali-G52 MP2، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرّف على الوجوه.

وجهّزته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فسيكون نحو 170 دولاراً.

المصدر: ixbit