كيف ستكون نظارة الواقع المعزز الذكية من آبل؟

انتشرت منذ بداية العام الجاري العديد من الشائعات حول نظارة آبل الذكية القادمة، فكيف ستكون هذه النظارة من حيث الشكل والتقنيات؟.

وتبعا للمحلل الشهير مينغ-تشي كو فإن آبل تعمل حاليا على مشروع نظارة ذكية ستعمل مع تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ولن تكون هذه النظارة شبيهة بخوذ VR الموجودة حاليا، بل ستأتي شبيهة بالنظارات الطبية أو الشمسية العادية.

وأشار المحلل إلى أن آبل من المفترض أن تعلن عن نظارتها الجديدة في النصف الثاني من العام القادم، وأن النظارة ستحصل على زوج من شاشات OLED بدقة 4K من إنتاج سوني، ويمكن استبدال هذه الشاشات بعدسات شفافة تدعم خاصية إظهار المؤثرات البصرية للواقع الافتراضي أو المعزز.

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ومن المفترض أن تحصل هذه النظارة على زوج من المعالجات تعادل بكفاءتها معالجات M1 من آبل، فضلا عن تزويدها بكاميرات صغيرة ستثبت على جانبي الإطار، الأمر الذي يجعلها تعمل بشكل مستقل تماما دون الحاجة لإقرانها بالهواتف أو الأجهزة الذكية.

ولم تعلن آبل بشكل رسمي بعد عن أسعار نظارتها المنتظرة، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستطرح بسعر أقل بكثير من نظارات غوغل ومايكروسوفت الذكية الشبيهة بها.

المصدر: 4pda