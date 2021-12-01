موتورولا تستعد لإطلاق أقوى هواتفها
تتحضر شركة موتورولا لإطلاق هاتف جديد سيأتي بمواصفات هي الأفضل مقارنة ببقية هواتفها حتى الآن.
وسيحصل هاتف Moto Edge X30 المنتظر على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (163/76/8.6) ملم، وزنه 185 غ.
أما شاشته فستكون من نوع OLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1010) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا.
وسيعمل الهاتف بمعالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات Adriano 650، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع.
أما الكاميرا الأساسية له فستكون بثلاث عدسات بدقة (108+16+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
كما ستجهزه موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.
المصدر: 4pda
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