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موتورولا تستعد لإطلاق أقوى هواتفها

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موتورولا تستعد لإطلاق أقوى هواتفها
youtube/Critical Tech
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تتحضر شركة موتورولا لإطلاق هاتف جديد سيأتي بمواصفات هي الأفضل مقارنة ببقية هواتفها حتى الآن.

وسيحصل هاتف Moto Edge X30 المنتظر على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (163/76/8.6) ملم، وزنه 185 غ.

أما شاشته فستكون من نوع OLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1010) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بمعالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات Adriano 650، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع.

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون بثلاث عدسات بدقة (108+16+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

كما ستجهزه موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 4pda

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