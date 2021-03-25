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جهاز جديد ينافس أساور Fitbit لتعقب اللياقة البدنية

العالم الرقمي و Social media

جهاز جديد ينافس أساور Fitbit لتعقب اللياقة البدنية
twitter.com/myzonemoves
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كشفت شركة MyZone عن جهازها الذكي الجديد الذي طورته ليكون من أبرز المنافسين لأساور اللياقة البدنية الشهيرة من Fitbit .

ويأتي جهاز MZ-Switch الجديد شبيها بساعات اليد الدائرية، ويمكن تثبيته بحزام مرن على معصم اليد أو على الذراع أو حتى على الصدر كما في أجهزة MyZone السابقة التي خصصت لنفس الغرض، إضافة لكون هيكله مضادا للمياه أي يمكن استعماله أثناء السباحة.

ويتمتع هذا الجهاز تبعا لمطوريه بتقنيات خاصة تجعله أول جهاز من فئته قادرا على قراءة مخططات التمثيل الضوئي PPG وتخطيط القلب الكهربائي ECG معا، فضلا عن أنه يمنح دقة تصل إلى 95% تقريبا عند قياس معدلات نشاط القلب أثناء ممارسة بعض أنواع الرياضة مثل السباحة عند ارتدائه على المعصم.

وجهز MZ-Switch بتقنيات  تمكنه من رصد معدلات نبضات القلب وبمستشعرات بصرية خاصة لرصد معدلات تدفق الدم في الجسم لمطابقة هذه البيانات معا وإعطاء المستخدم بيانات دقيقة.

وتبعا لمطوريه فإن البطاريات الداخلية التي جهز بها من المفترض أن تكفيه ليعمل 140 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة عند استخدامه للتتبع عند الصدر، ونحو 36 ساعة في حال استعماله عند المعصم أو الذراع، أما سعر هذا الجهاز فنحو 160 دولارا.

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