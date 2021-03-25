جهاز جديد ينافس أساور Fitbit لتعقب اللياقة البدنية

كشفت شركة MyZone عن جهازها الذكي الجديد الذي طورته ليكون من أبرز المنافسين لأساور اللياقة البدنية الشهيرة من Fitbit .

ويأتي جهاز MZ-Switch الجديد شبيها بساعات اليد الدائرية، ويمكن تثبيته بحزام مرن على معصم اليد أو على الذراع أو حتى على الصدر كما في أجهزة MyZone السابقة التي خصصت لنفس الغرض، إضافة لكون هيكله مضادا للمياه أي يمكن استعماله أثناء السباحة.

ويتمتع هذا الجهاز تبعا لمطوريه بتقنيات خاصة تجعله أول جهاز من فئته قادرا على قراءة مخططات التمثيل الضوئي PPG وتخطيط القلب الكهربائي ECG معا، فضلا عن أنه يمنح دقة تصل إلى 95% تقريبا عند قياس معدلات نشاط القلب أثناء ممارسة بعض أنواع الرياضة مثل السباحة عند ارتدائه على المعصم.

Great Switch feature by @wareable "It’s the first time we’ve seen both types of technology used on a single sensor, and offers users more choice about tracking their workouts." https://t.co/22GI1fmNO4 — myzonemoves (@MYZONEmoves) March 24, 2021

وجهز MZ-Switch بتقنيات تمكنه من رصد معدلات نبضات القلب وبمستشعرات بصرية خاصة لرصد معدلات تدفق الدم في الجسم لمطابقة هذه البيانات معا وإعطاء المستخدم بيانات دقيقة.

Great coverage from the aptly-named @DigitalTrends for the new MZ-Switch. https://t.co/wG4YMNXvaj — myzonemoves (@MYZONEmoves) March 24, 2021

وتبعا لمطوريه فإن البطاريات الداخلية التي جهز بها من المفترض أن تكفيه ليعمل 140 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة عند استخدامه للتتبع عند الصدر، ونحو 36 ساعة في حال استعماله عند المعصم أو الذراع، أما سعر هذا الجهاز فنحو 160 دولارا.

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