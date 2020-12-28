 
مباشر
عاجل
"رويترز": واشنطن تسوي مع بنك سعودي أكثر من 13 انتهاك مفترض لعقوبات متعلقة بالسودان وسوريا

غوغل تطور متصفح Chrome وتعالج مشكلات أرّقت مستخدميه

العالم الرقمي و Social media

غوغل تطور متصفح Chrome وتعالج مشكلات أرّقت مستخدميه
pexels.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pga9

رغم انتشاره الواسع واعتماده من قبل ملايين مستخدمي الإنترنت، يحوي متصفح Chrome اليوم بعض المشكلات التي تؤرق مستخدميه على الحواسب والأجهزة الذكية.

ومن بين أكثر المشكلات التي يعاني منها مستخدمو نسخ Chrome المخصصة للحواسب هي مشكلة ضغط حركة مرور البيانات عبر ذواكر الوصول العشوائي في تلك الأجهزة ما يتسبب ببطء عملها أحيانا.

ولمعالجة هذه المشكلات تعمل غوغل حاليا على تطوير تقنيات ParitionAlloc-Everywhere لتعتمدها في متصفحها، والتي ستخلص مستخدمي Chrome من مشكلات ذواكر الوصول العشوائي كما ستؤمن حماية أكبر لبيانات مستخدمي المتصفح.

كما أشار تقرير نشرته غوغل إلى أن تقنيات ParitionAlloc التي تعمل على تطويرها حاليا ستحسن عمل تقنيات MiraclePtr، ما سينعكس إيجابا على زيادة أمن وخصوصية البيانات أثناء استعمال الإنترنت.

إقرأ المزيد
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في أنظمة ويندوز
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في أنظمة ويندوز

كما أكد المطورون في الشركة مؤخرا على أنهم يعملون على تطوير برمجيات جديدة ستسمح لـ Chrome بالاعتماد بشكل أفضل على واجهات TerminateProcess الموجودة في أنظمة ويندوز، وهذا الأمر سيساعد المتصفح على إنهاء حركة البيانات عبر الأجهزة مباشرة بعد إغلاق صفحات التبويب، ما سيقلل من استهلاك الطاقة، ويسرع من عمل أنظمة الحواسب بشكل عام.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا