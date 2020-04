الصين تكشف عن أحد أفضل الهواتف قريبا

Meizu 17 - Launching on 8th May



- 6.5" 90Hz AMOLED

- 64MP Quad rear Camera

- SD865 5G

- UFS 3.1

- mSmart 5G technology

- 4500mAh Battery

- 30W Super mCharge

- Front Punch hole Camera

- In display Fingerprint#TechSciCo#Meizu#Meizu17pic.twitter.com/Z3bWjVJKVY