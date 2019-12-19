ميزة "سرية" لمواقع التواصل الاجتماعي تكشف لك ما يستمع إليه أصدقاؤك!

تجمع Spotify بين منصتها الأساسية ومواقع التواصل الاجتماعي للسماح للمستخدمين "باكتشاف الموسيقى من خلال أصدقائهم الذي يثقون بأذواقهم".

وتعرض الميزة، التي يطلق عليها Tastebuds، الموسيقى بناء على ما يستمع إليه أصدقاء المستخدم. ويمكن للمستخدمين متابعة الأصدقاء والمجموعات الاجتماعية، لرؤية قوائم التشغيل الخاصة بهم، وكذلك الفنانين، لتتبع الإصدارات المستقبلية من أجل إنشاء قائمة التشغيل النهائية.

Spotify is working on Tastebuds, letting users discover music through their friends pic.twitter.com/uqUXmRvEKo — Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 18, 2019

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ورُصدت الإضافة الجديدة من قبل جين مانشون وونغ، التي تتبع تطبيقات المهندسين في كثير من الأحيان لاكتشاف ميزات غير معلنة، وفقا لـ AndroidPolice.

وجاء في الوصف الموجود في الصفحة الحالية لـ "Tastebuds": يمكن الآن اكتشاف الموسيقى من خلال الأصدقاء "الذين تثق في أذواقهم".

وأشارت وونغ إلى أن الميزة هذه مستوحاة من التطبيق المسمى Tastebuds، المتوفر لدى Spotify.

ويقوم تطبيق Tastebuds بمسح أغاني المستخدم "الأكثر تشغيلا"، حيث يقترح بعد ذلك أفرادا لديهم أذواق مماثلة.

وما تزال الميزة الجديدة في مراحل الاختبار، وليس من الواضح ما إذا كانت Spotify ستطرحها قريبا.

المصدر: ديلي ميل