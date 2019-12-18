أشهر التطبيقات خلال السنوات الفائتة

نشرت شركة App Annie المتخصصة بشؤون الأبحاث قائمة بالتطبيقات التي شهدت أكبر معدل للتحميل منذ عام 2010 وحتى يومنا هذا.

وتبعا للأبحاث التي أجرتها الشركة جاء تطبيق "فيسبوك" في رأس قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا من قبل المستخدمين منذ عام 2010 وحتى وقتنا هذا، وتلاه في التصنيف تطبيق "فيسبوك مسنجر" وبعده "واتس آب".

أما المرتبة الرابعة من التصنيف فقد احتلها تطبيق "إنستغرام" وبعده "سناب شات" و "سكايب" و "تيك توك".

كما شملت المراكز العشرة الأولى في هذه القائمة تطبيقات مثل UC Browser و "يوتيوب" و"تويتر".

وخلال أبحاثها في موضوع التطبيقات والبرامج وضعت App Annie أيضا قائمة بأكثر التطبيقات التي أنفق عليها المستخدمون الأموال ما بين عامي 2010 و2019، حيث احتل تطبيق "نيتفليكس" الشهير لمشاهدة الأفلام عبر الإنترنت المرتبة الأولى في هذه القائمة.

وجاء في المرتبة الثانية من هذا التصنيف تطبيق Tinde للتعارف عبر الإنترنت، وبعده تطبيق Pandora music، وتطبيق Tencent video، وتطبيق Line.

المصدر: appannie.com