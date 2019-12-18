 
مباشر

أشهر التطبيقات خلال السنوات الفائتة

العالم الرقمي و Social media

أشهر التطبيقات خلال السنوات الفائتة
pexels.com/PhotoMIX Ltd.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mww4

نشرت شركة App Annie المتخصصة بشؤون الأبحاث قائمة بالتطبيقات التي شهدت أكبر معدل للتحميل منذ عام 2010 وحتى يومنا هذا.

وتبعا للأبحاث التي أجرتها الشركة جاء تطبيق "فيسبوك" في رأس قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا من قبل المستخدمين منذ عام 2010 وحتى وقتنا هذا، وتلاه في التصنيف تطبيق "فيسبوك مسنجر" وبعده "واتس آب".

أما المرتبة الرابعة من التصنيف فقد احتلها تطبيق "إنستغرام" وبعده "سناب شات" و "سكايب" و "تيك توك".

أشهر التطبيقات خلال السنوات الفائتة
appannie.com

كما شملت المراكز العشرة الأولى في هذه القائمة تطبيقات  مثل UC Browser و "يوتيوب" و"تويتر".

وخلال أبحاثها في موضوع التطبيقات والبرامج وضعت App Annie أيضا قائمة بأكثر التطبيقات التي أنفق عليها المستخدمون الأموال ما بين عامي 2010 و2019، حيث احتل تطبيق "نيتفليكس" الشهير لمشاهدة الأفلام عبر الإنترنت المرتبة الأولى في هذه القائمة.

أشهر التطبيقات خلال السنوات الفائتة
appannie.com

وجاء في المرتبة الثانية من هذا التصنيف تطبيق Tinde للتعارف عبر الإنترنت، وبعده تطبيق Pandora music، وتطبيق Tencent video، وتطبيق Line.

المصدر: appannie.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

  طيور البطريق تتمرن تحت أشعة الشمس