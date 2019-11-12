Adobe تطلق تقنية لكشف الصور المعدلة عبر فوتوشوب!

استعرضت شركة Adobe خلال مؤتمر MAX الأخير للمصممين تقنية قد تحدث ثورة في عالم التصوير والتصميم الإلكتروني.

وخلال المؤتمر أوضح الخبراء في الشركة أن تقنية About Face التي طورها خبراؤها تقنية جديدة كليا، صممت خصيصا لمعاينة الصور واكتشاف ما إذا تم التلاعب بها أو تعديلها عبر برامج التعديل كبرنامج فوتوشوب.

وتعتمد التقنية الجديدة أسلوبا مختلفا كليا عن التقنيات التقليدية المخصصة لهذا الغرض، فهي لا ترتكز على ميزة التعرف على الوجوه لمعاينة صور الأشخاص مثلا، بل تعاين كل بيكسل من بيكسلات الصورة الإلكترونية، وتكتشف أماكن التلاعب بمواقع البيكسلات في الصورة، وتظهر تلك الأماكن عبر "خرائط حرارية".

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والأهم من كل ذلك هو أن About Face يمكنها استعادة الشكل الأصلي للصورة، وإظهارها بالحالة التي كانت عليها قبل التعديل.

ويرى الخبراء أن هذه التقنية ستلقى رواجا كبيرا نظرا لانتشار ظاهرة الأخبار والصور المزيفة أو المحورة في الفترة الأخيرة، وتزايد المخاوف من استخدام البرامج الحديثة لتعديل الصور أو حتى وجوه الأشخاص في الفيديوهات.

المصدر: وكالات