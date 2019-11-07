"يوتيوب" يتيح للمدونين كسب المال بميزة طريفة

أعلن القائمون على موقع "يوتيوب" عن إدخال ميزة فريدة على موقعهم ستساعد المدونين وأصحاب القنوات على كسب الأرباح بطريقة فريدة.

ويشير الخبراء في يوتيوب إلى أن ميزة الملصقات الجديدة Super Stickers ستعطي الرسائل التي يبعثها المتابعون لأصحاب القنوات طابعا مميزا، وستوفر للمدونين وأصحاب القنوات إمكانية إضافية للربح مثلها مثل ميزة Super Chat التي ظهرت سابقا.

وتتركز فكرة الميزة الجديدة على ملصقات طريفة يرسلها المتابع إلى صاحب القناة في الرسائل أثناء الدردشة، لكن تلك الملصقات مدفوعة الثمن، وتعود قيمتها في النهاية إلى صاحب المجموعة.

ولكن وكما هو الأمر بالنسبة لميزة Super Chat فعلى المدونين الراغبين في الاستفادة من Super Stickers أن يمتلكوا أكثر من 1000 مشترك في قنواتهم، جميعهم في دول تدعم هذه الميزة.

وأشار الخبراء في يوتيوب إلى أن Super Stickers ستصل إلى عدة فئات من القنوات على موقعهم، منها قنوات تعنى بالرياضة والجمال والموسيقى والطعام وغيرها.

وستطلق "يوتيوب" 8 حزم مختلفة من تلك الملصقات، بعضها متحركة وأخرى عادية شبيهة بالملصقات الموجودة في الهواتف الذكية.

المصدر: وكالات