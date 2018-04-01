علماء يحذرون من خطر المناديل الورقية على الصحة!

ينادي الأطباء بنسيان المناديل الورقية واستخدام المناديل القماشية التقليدية. فلماذا يصر الأخصائيون على هذا الأمر في الآونة الاخيرة؟

أجاب على هذا السؤال علماء من جامعة كارديف البريطانية بقولهم، إن استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأنف يعد الأكثر ملاءمة للوهلة الأولى، إلا أن الخبراء يذكّرون دائما بأن المواد الخام التي تستخدم في صناعة المناديل الورقية يتم معالجتها بمواد كيميائية كالكلور والجير الصناعي ومواد أخرى تكون شديدة السمية على جسم الإنسان.

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وحذر الخبراء أيضا من ضرر المناديل الورقية على الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، لأنها تسبب لهم ردود فعل تحسسية شديدة خاصة إذا كانت تحتوي على أصباغ ونكهات صناعية.

وتؤدي المواد الورقية الصناعية إلى التهاب الغشاء المخاطي لأجزاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان، ويمكن أن تتسبب بعدوى الأمراض المنتقلة عبر الهواء.

لذلك ينصح الأطباء باستخدام المناديل القماشية التقليدية لأنها مصنوعة من أنسجة طبيعية لينة، تتعقم بسرعة لدى غسلها بعد الاستخدام اليومي ولا تثير أمراض الحساسية المعروفة.

المصدر: رامبلر

خالد ظليطو